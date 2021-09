Uno studio di Sanremo in gara per riprogettare il 'Camerino Muti' al Teatro degli Arcimboldi, ecco come votare il progetto

Un progetto ideato da Giulia Pellegrino e promosso dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, il più capiente Teatro italiano, disegnato all’inizio del secolo da Vittorio Gregotti. I 17 studi in gara si sono adoperati a titolo gratuito per regalare nuova vita ai camerini del teatro , luoghi magici e segreti dove attori, cantanti, ballerini, musicisti si preparano a entrare in scena.

C'è tempo fino al 27 settembre per votare online il progetto, seguendo questo LINK. Per esprimere la propria preferenza e sostenere il Camerino n.3 Diorama, basta cliccare su 'Vota il tuo preferito', inserendo nome, cognome ed emai.



“Siamo onorati di essere stati scelti per partecipare a questa iniziativa, sia per dare il nostro sostegno al mondo del Teatro, particolarmente colpito in questo difficile momento storico, sia per l’opportunità di confrontarci con un tema nuovo che ci ha permesso di far conoscere ciò che solitamente resta dietro le quinte. - ci raccontano dallo studio Calvi Ceschia Viganò - Non da ultimo l’opportunità di portare a Milano l’esperienza maturata sul nostro territorio, grazie anche all’aiuto dei partner che ci hanno aiutato a realizzare questo regalo per il Teatro".



ANDREA VIGANÒ PARLA DEL PROGETTO CAMERINO 3 - DIORAMA