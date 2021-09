Sanremo: domani a Bignone, festa in onore dalla Madonnina della valle delle Acque Nere

Torna domani la festa-ritrovo in onore dalla Madonnina della valle delle Acque Nere, sulle pendici meridionali di monte Bignone a Sanremo, su iniziativa della comunità della frazione San Pietro e in particolare della locale sezione Enalcaccia, e grazie alla disponibilità del parroco don Gerard.



L’Enalcaccia aveva collocato la piccola statua, in un suggestivo angolo sotto un grande masso, già una ventina di anni fa, a protezione di tutti i frequentatori del bosco. Ma soltanto dal 2018 si è riusciti a celebrarla degnamente. Il programma prevede il ritrovo alle 9.15 nel tornante sulla strada San Romolo-Bignone all’altezza della vasca antincendio e una breve camminata (partenza alle 9.45) per arrivare dalla statua, dove alle 10.30 don Gerard celebrerà la messa. Alle 12 rinfresco offerto dall’Enalcaccia San Pietro e dal Comitato dei festeggiamenti della parrocchia.