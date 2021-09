Sanremo: nuovo successo per 'A tavola sul Porto Vecchio', chiusa ieri la 4ª edizione (Foto)

Si è chiusa ieri sera a Sanremo la quarta edizione di “A tavola sul Porto Vecchio”. Una manifestazione, organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali del primo tratto del lungomare affacciato sul porto vecchio della città (Ristorante delle Palme, Sandy, Il Molo, Il Dehor del Marinaio e Bar Max) che ha offerto a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo e musica da intrattenimento.

Ogni locale ha infatti proposto alcune delle ricette tipiche del territorio a prezzi popolari. Davanti ad ogni esercizio erano presenti stand dove venivano serviti i piatti che si potevano consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Si andava dal brandacujun alle acciughe fritte, da fish and chips alle trofie al pesto, dai polpetti alla Luciana al baccalà con olive e cipolle, da una varietà di speciali panini imbottiti alle cozze alla marina, e tanti altri piatti prelibati. L’animazione musicale della serata finale era affidata agli Elettro Acoustic Circus con la loro musica dal vivo.

Anche ieri, come nei giorni precedenti, sono stati molti gli apprezzamenti giunti dal pubblico. “A tavola sul Porto Vecchio” si svolge appositamente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre per offrire una festa di fine estate ai residenti e per incontrare i turisti che sono ancora nel ponente ligure alcuni dei quali, avendo già apprezzato l’evento negli anni scorsi, hanno allungato appositamente di qualche giorno la propria permanenza in città per degustare buoni piatti, con prodotti di qualità e lavorati secondo ricette tradizionali, in uno degli angoli più caratteristici di Sanremo.