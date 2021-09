Imperia in festa per Vele d'Epoca, cerimonia di inaugurazione dell'edizione 2021. Scajola: “Edizione di svolta dopo mesi drammatici, una scommessa verso il futuro” (Foto e Video)

Prende il via l’edizione 2021 delle Vele d’Epoca. Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di inaugurazione della celebre manifestazione, che si svolgerà sino a domenica in banchina Aicardi, organizzata da Assonautica, Comune di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il sostegno della 'Go Imperia' e dello 'Yacht club' cittadino.

Suggestivo l’accompagnamento della Fanfara della Marina Militare per la cerimonia dell'alzabandiera. Da oltre 30 anni, le Vele d’Epoca sono un appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo. L’anno scorso a causa dell’emergenza-covid la manifestazione non si è potuta svolgere, ma per l’odierna edizione sono state messe in campo stringenti misure di sicurezza anti-contagio che prevedono l’ingresso dei visitatori solo se muniti di Green pass mentre tutti gli equipaggi osserveranno le disposizioni approntate dalla Federazione Vela.