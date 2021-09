A Ventimiglia le mostre personali di Karin Monschauer e di Emanuele Biagioni selezionati per Pace e Amore in Expo 2020

Due mostre personali di maestri selezionati per Pace e Amore, official event d’arte contemporanea in Expo 2020, saranno inaugurate sabato a Ventimiglia e saranno visitabili fino al 30 settembre.

La personale di Karin Monschauer che presenta circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale, sarà inaugurata alle ore 17 al Centro Culturale Polivalente San Francesco e avrà i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Karin Monschauer, artista popolare e identificata dal settore per lo studio specifico, quasi ipnotico, del colore secondo procedure di fruizione e di rappresentazione innovativa, porta a Ventimiglia una serie di opere che hanno entusiasmato le istituzioni e gli addetti ai lavori in terra araba per un’impronta e una visione originale e internazionale.

La personale di Emanuele Biagioni, che presenta sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali, sarà inaugurata alle ore 18 al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia e avrà i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la prima e la terza domenica del mese dalle 10 alle 12.30.

Emanuele Biagioni, artista figurativo, dopo gli studi di settore, ha esposto in prestigiosi eventi in Italia e all’estero, fra cui ricordiamo recentemente New York e Berlino.

Pace e Amore ha avuto il patrocinio e la collaborazione con: Ministero Beni e Attività Culturali, Ambasciata Italiana del Regno del Marocco, Emirati Arabi Uniti, Centro Culturale Turco Yunus Emre, Centro Culturale Islamico d’Italia, Conferenza Episcopale Italiana.