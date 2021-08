Bordighera: da domani via dei Colli chiusa al traffico nel tratto tra via degli Inglesi e l’area del Bel Sit

Da domani, e fino al 20 settembre via dei Colli a Bordighera sarà chiusa nel tratto compreso tra via degli Inglesi e l’area del Bel Sit.

Il traffico sarà deviato:

- in via degli Inglesi in direzione Bordighera - raccordo autostradale;

- in via Coggiola in direzione raccordo autostradale - Bordighera.

Il Comune ha disposto che, in tale arco di tempo, furgoni e camion anche di piccole dimensioni diretti in città usufruiscano obbligatoriamente dei caselli autostradali di Ventimiglia o Sanremo; per mezzi con portata superiore ai 35 quintali tale norma era già in vigore e continuerà a esserlo anche alla riapertura di via dei Colli.

​