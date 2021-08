Sanremo: è tutto pronto per "A tavola sul Porto Vecchio", il menù della quarta edizione

Tutto pronto a Sanremo per la quarta edizione di “A tavola sul Porto Vecchio” che prenderà il via questa sera alle ore 19. In programma tre giornate, fino a mercoledì 1° settembre, per degustare buon cibo e ascoltare musica dal vivo nella splendida cornice del primo tratto del lungomare affacciato sul porto vecchio della città. I locali coinvolti saranno: Ristorante delle Palme, Sandy, Il Molo, Il Dehor del Marinaio e Bar Max.

"Davanti ad ogni locale ci saranno stand dove saranno serviti i piatti che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Ogni locale infatti proporrà, a partire dalle ore 19, alcune delle ricette tipiche del territorio a prezzi popolari (massimo 10 euro a piatto)" - spiegano da Confartigianato, organizzatrice dell'evento.



Ecco il menù ufficiale di questa edizione:

Ristorante delle Palme

Cozze alla Marinara

Calamari & Chips

Moscardini in guazzetto con fagioli

Pennette con guanciale e ciliegini in forma di grana

Dolci tipici della casa

Bar Sandy

Acciughe Fritte

Brandacujun

Bavarese ai frutti di bosco

Ristorante Il Molo

Trofie al pesto

Brandacujun

Baccalà con olive e cipolla

Sorbetto al limone

Panna cotta

Il Dehor del Marinario

Polpetti alla luciana (in guazzetto di pomodoro e olive)

Polpo, calamari e patate in insalata

Pesce alla ligure

Tiramisù

Bar Max

O SOLE MIO: burrata, pomodoro cuore di bue, basilico

LUCI A SAN SIRO: salamella, peperoni arrostiti, cipolla caramellata

FIUMI LONTANI: salmone, avocado, philadephia

Porchetta al piatto

Crostata di frutta fresca

"La manifestazione è organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali che hanno aderito all’iniziativa. L’evento si svolgerà seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid-19 previste dalle normative in materia, i visitatori dovranno essere in possesso di green pass. Prevista in ognuna delle tre date un’animazione musicale. L’ingresso sarà libero" - ricordano gli organizzatori.