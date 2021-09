Sanremo: domani nella Pigna serata musicale per beneficenza, raccolta fondi per la popolazione di Haiti

Domani, martedì 31 agosto, nel dehor de "La Ciotola" nella Pigna di Sanremo, dalle 18:30 alle 20 Paolo Lizzadro, Giorgia Vaglio e Carlo Ormea si esibiranno in “Lizzadria: tarante e tammurriate che cercano le Americhe”. L'evento è organizzato da Rete Sanremo Solidale con lo scopo di raccogliere fondi per le popolazioni di Haiti colpite dal terremoto.

"Per questo la serata è accessibile a offerta il libera. Il ricavato sarà poi devoluto a 'Popoli in Arte'. Per chiunque volesse donare è attivo anche un IBAN: IT86 Y08439 22700 000 100 104 313, bisogna indicare causale Hati. Vi aspettiamo numerosi!" - ricordano gli organizzatori.