Sanremo: dal 3 al 5 settembre è tempo di ‘Soleá, Derive e Approdi’, 5ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea (Video)

Per il quinto anno consecutivo a settembre a Sanremo è tempo di ‘Soleá’, il Festival della Cultura Mediterranea. Quest’anno la manifestazione si sposta dal forte di Santa Tecla a villa Nobel e vedrà la partecipazione di ospiti come: Massimo Cotto, Marinella Venegoni, Giua, Paola Farinetti, Piero Sidoti, Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino. Ci sarà anche una suggestiva parentesi 'navigante' a porto vecchio.

L’edizione 2021 di ‘Solea’, intitolata “Derive e Approdi” è stata presentata questa mattina in Comune da Angelo Giacobbe, direttore artistico di ‘Soleá’ e dall'assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi.

L'edizione 2021 sarà dedicata al rapporto tra mare, parole e musica. Una tre giorni di talk show, musica, incontri nella consueta ottica di celebrare il rapporto tra la città e la sua vocazione culturale.

La quinta edizione approccerà un argomento completamente nuovo ovvero il filo rosso che unisce canzone d'autore e mare, elemento quest'ultimo che da sempre ispira la rassegna.

Una sorta di triangolazione geografica e poetica tra Genova, Piemonte e Marsiglia, ovvero unendo fili ideali di tre grandi cantautori quali Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè e Gianmaria Testa. La quinta edizione è quindi strettamente legata anche al Club Tenco che patrocina l'evento.

Le interviste



Il programma della 5ª edizione di 'Soleá'



Venerdì 3 settembre ore 21.15 – Villa Nobel

Talk Fabrizio de Andrè

“A forza di essere vento”

Massimo Cotto incontra Marinella Venegoni

Spezie musicali di Giua

Sabato 4 settembre ore 21.15 – Villa Nobel

Talk Gianmaria Testa

“Dentro la tasca di un qualunque mattino”

Massimo Cotto incontra Paola Farinetti, con la partecipazione di Marinella Venegoni

Spezie musicali di Piero Sidoti

Domenica 5 settembre - repliche ore 16, ore 17.15, ore 18.30 – Porto Vecchio

Spettacolo navigante

“Con questi cieli sopra il mare”

Di e con Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo

Sulle parole e sulle musiche di Ivano Fossati



Info e prenotazioni

Biglietto singolo evento: 10 €

Abbonamento per 3 eventi: 25 €

Prenotazione obbligatoria esclusivamente su

www.sanremo2021.eventbrite.it

sanremo2021@nidodiragno.it – tel. 0184 544633 / WhatsApp: +39 393 8753637 (solo informazioni, no prenotazioni)



Accesso

In data 23 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con il quale sono state definite le modalità di utilizzo delle Certificazioni Verdi (Green Pass).

Dal 6 agosto tale documentazione è necessaria per accedere alle attività di spettacolo ed eventi aperti al pubblico.

Ulteriori informazioni sul sito www.dgc.gov.it.