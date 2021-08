Diano Marina: Aromatica 2021, anticipazioni sul programma della ottava edizioni

Uno dei progetti che andranno in scena ad Aromatica 2021 e che promette faville è “Assaggia la Liguria”: non solo lezioni e degustazioni per scoprire il valore dell’origine per le eccellenze della Liguria, ma anche uno show davvero speciale con la vena comica e i personaggi unici di Andrea Di Marconello spettacolo enogastro-comico “Attenti a quei DOP !”, insieme a Francesco Petacco, che si terrà venerdì 10 settembre alle 21.15 presso il Parco di Villa Scarsella.