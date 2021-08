Sanremo: il presidente della Regione domani in visita al centro militare che ospita i profughi afghani

“Domani andrò personalmente a visitare il centro che ospita i profughi afghani in Liguria, allestito nella base militare di Sanremo”. Lo annuncia con un post sulla sua pagina Facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Lo faccio – prosegue Toti - perché ritengo di dover ringraziare personalmente la Croce Rossa, l’Esercito, la Protezione civile e i volontari per la straordinaria organizzazione messa in campo in poche ore sia sotto l’aspetto logistico sia per l’assistenza sanitaria e umanitaria. E naturalmente – conclude - il mio ringraziamento va anche a tutti i liguri che come sempre hanno dimostrato grande solidarietà. Questo è il simbolo di un’Italia che aiuta e non si ferma di fronte alla difficoltà”.