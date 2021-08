Sanremo: al via 'Scambi' Festival, tre giorni di incontri, esperienze e laboratori nel cuore della Pigna (Foto)

Pincel, artista attivo soprattutto all’estero, giunge a Sanremo da Barcellona dove è attualmente impegnato con alcuni lavori come la realizzazione di murales in quartieri difficili e degradati. Le sue opere, come ha anche dichiarato al pubblico presente all’inaugurazione, intendono creare una coscienza civica e sociale e a creare aggregazione negli abitanti dei quartieri in cui sono realizzate. In virtù di questo, Pincel realizzerà un murales nel corso della serata di domani, in contemporanea al DJ Set di Wir Ium presso Piña Social Club. I rappresentanti dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo Sviluppo hanno presentato i loro laboratori, che permetteranno ai partecipanti di mettersi nei panni di un rifugiato. Infine è intervenuta Nicole Zoppi di Cubbit, uno degli sponsor del festival, nonché start-up bolognese che ha creato e produce un rivoluzionario sistema di archiviazione dati sul cloud.

Primo appuntamento successivo la mattina, alle 9, quando si esordirà con Poesie a Colazione, il palco aperto per lettura di poesie durante la colazione, presso il bar e osteria La Ciotola.





Il programma di ‘Scambi’ Festival

26 agosto

piazza Santa Brigida, ore 19: evento di apertura, interverranno il presidente di Pigna Non Amour, Alessandro Mammone, e il presidente dell’A.P.S. Oltre, Tommaso Marmo. Presente anche lo staff di 'Libera, oltre le mafie' che parteciperanno al campo, e lo street artist Felipe Pincel che dipingerà le insegne e le indicazioni per i laboratori



27 agosto

Dalle 9 'Poesie a colazione': letture di poesie sorseggiando un cappuccino

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Dalle 19 alle 20.30 incontro con l’occitano: corso di balli occitani tenuto dal gruppo Balbosco d’Oc

Dalle 21 a mezzanotte: serata musicale sulle note dei Ponente Folk Legacy con balli occitani guidati dal gruppo Balbosco d’Oc

Piazza Cassini, ore 19-20: Il Luminare: Odv Caritas Intemelia presenta Teatro abusivo & Trio Scampato+1+1 diretto da Davide Barella in collaborazione con Scuola MusicArte Camporosso

Palazzo Nota, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Giochi quantistici: die giochi sulla meccanica quantistica e l’incontro dell’invisibile tenuti da Claudio Bortolin del CERN di Ginevra e professori dell’ITP

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 | Richiedere asilo in Italia? Come e perché: esperienza interattiva sul tema della legalità e sulle motivazioni delle diverse scelte offerta da Jacopo Colomba dell’agenzia WeWorld

Via Tapoletti, incrocio con via Porte Santa Maria ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi



28 agosto

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Scambi aerei: il birrificio Nadir presenta l’Aur-Hopping, tecnica produttiva inventata e brevettata dal mastro-birraio Gabriele Genduso che sfrutta la natura volatile degli olii essenziali con lo scopo di caratterizzare in un modo unico la birra

Dalle 21 a mezzanotte: serata di musica a cura di Adventures

Piazza dei Ferri, ore 10-12 | La voglia di agire, come fare: dialogo sul tema del volontariato diretto e supportato da Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia

Ore 16-18.30 | Evento Volontariato e vulnerabilità: dialogo sul tema dell’aiuto ai migranti offerto da Simone di Valconia Valdese

Palazzo Nota, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Giochi quantistici: die giochi sulla meccanica quantistica e l’incontro dell’invisibile tenuti da Claudio Bortolin del CERN di Ginevra e professori dell’ITP

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 | Richiedere asilo in Italia? Come e perché: esperienza interattiva sul tema della legalità e sulle motivazioni delle diverse scelte offerta da Jacopo Colomba dell’agenzia WeWorld

ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi

Piña Social Club: la sera l'artista Felipe Pincel creerà un murales su legno 3x2 durante il dj set

29 agosto

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Scambi aerei: il birrificio Nadir presenta l’Aur-Hopping, tecnica produttiva inventata e brevettata dal mastro-birraio Gabriele Genduso che sfrutta la natura volatile degli olii essenziali con lo scopo di caratterizzare in un modo unico la birra

Dalle 21 alla mezzanotte: visione e premiazione dei cortometraggi del concorso ‘Dissolvenze’. Chiusura ufficiale del festival e ringraziamenti. Al termine sarà offerta una serata musicale dal gruppo Overload

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi

Tutte le informazioni sono sul sito di ‘Scambi’ cliccando QUI.

In allegato il materiale del festival ‘Scambi’