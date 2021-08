Sanremo: al festival ‘Scambi’ la prima uscita dl nuovo collettivo ‘Eclettica’, appuntamento al Piña Social Club

La tre giorni del festival ‘Scambi’ nella Pigna sarà l’occasione anche per la prima uscita del neonato collettivo ‘Eclettica’ fondato da Giada Mussone e Beatrice de Nicola.

Un nuovo format che unisce blockchain, intelligenza artificiale, musica, arte e creatività a sviluppo sociale e ambientale; farà il proprio esordio sabato sera dalle 21 al Piña Social Club.

Accompagnato dalle musiche di Wir.Ium (Valerio Tudini, dj della Pigna musicalmente attivo tra Sanremo e Bologna), Felipe ‘Pincel’ Echeverria (artista cileno poliedrico dà vita alla sua arte/espressione con pittura, illustrazioni, tatuaggi e muralismo, oggi stabile in Europa) realizzerà tra le rivolte della ‘Piña’, accolto dai ragazzi del Piña Social Club, un’opera aerosol su legno alla quale verrà associato un NFT (acronimo di Non-Fungible-Token, usati per certificare contenuti ed opere d’arte digitali).

Piña Social Club accompagnerà poi i ragazzi di ‘Scambi’, il festival di laboratori paneuretici in programma da questa sera a domenica nel centro storico di Sanremo.