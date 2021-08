Gli 'angeli del fango' in un disegno della giovane ventimigliese Chiara

Nella notte del 2 ottobre dello scorso anno, in pochi minuti, la città di Ventimiglia fu invasa da una marea di acqua e fango, trasportata dall’impeto del fiume Roja, alimentato dalla tempesta Alex.

Nell’ambito del concorso Lions “Un poster per la Pace”, a cui da molti anni aderisce anche il Lions Club Ventimiglia, era stato evidenziato l'elaborato della giovane Chiara Orso dell' istituto comprensivo Cavour, premiato con una menzione speciale della giuria per la sua attinenza al tema proposto: “La Pace nel Servizio”.

Infatti, l’opera rappresentava il sacrificio e l’impegno delle tante persone, i cosiddetti angeli del fango, che si sono spontaneamente attivate, nelle ore e nei giorni successivi all’evento climatico, per restituire la Città ai suoi abitanti.

Il disegno fu anche segnalato dai Lions di Ventimiglia al Sindaco, Gaetano Scullino, che ha voluto incontrare la giovane Chiara nel corso di un incontro nella casa comunale, alla presenza del past presidente Lions Rosa Facchi e del presidente in carica Sauro Schiavolini, e prendere in consegna l’elaborato, che sarà esposto all’interno del municipio, non prima di essere mostrato nel corso della cerimonia di consegna del premio San Segundin.