Conclusa la 14ª Imperia Limone a piedi: Bellotti "Partecipanti felici con gli occhi lucidi, ne vale la pena"

"Quando stai rientrando e le persone con gli occhi lucidi ti dicono che non hanno mai vissuto un'esperienza simile, capisci che è una cosa che per quanta fatica comporti a livello organizzativo ne vale davvero la pena".

Con questo pensiero Alessandro Bellotti, presidente di Monesi Young ha concluso il suo racconto della 14ª edizione della Imperia - Limone a piedi. Un appuntamento diventato tradizionale nell'estate imperiese grazie all'impegno del gruppo di volontari della associazione che ha come mission la sensibilizzazione delle persone alla conoscenza del territorio, vivendolo e apprezzandolo, entrandoci in contatto.

Un itinerario lungo 100 km, spalmati su 4 giorni che anche quest'anno ha portato i partecipanti alla scoperta delle Alpi Liguri e del nostro entroterra, fino ad arrivare nella cittadina piemontese. Non una gara a chi arriva prima ma un cammino dove ognuno può andare alla propria velocità, condiviso con dei perfetti sconosciuti con cui si lega, si creano rapporti e alla fine si diventa amici.

"Questo è senza ombra di dubbio uno degli aspetti più belli dell'Imperia Limone - ci racconta Bellotti - Quest'anno è andata benissimo e non ci sono stati problemi. A livello tecnico, siamo stati graziati dal clima, la pioggia ci ha inseguito in lontananza ma per fortuna mai accompagnato in cammino. Il percorso, quindi i sentieri erano ben tenuti, così come posso dire positiva l'esperienza nei rifugi e la collaborazione dimostrata anche da Ferrovie nel metterci a disposizione un pullman dedicato al rientro da Limone".

Il percorso? "Abbiamo trovato un territorio curato ma purtroppo che deve fare i conti con una erosione accentuata. Gli eventi meteo, estremi, degli ultimi anni, o chiamiamoli cambiamenti climatici, stanno incidendo moltissimo. Fenomeni sempre più frequenti, dove la quantità di pioggia che cade in maniera concentrata in pochissimo tempo sta portando ad accelerare l'erosione delle nostre montagne. E' un problema che non si può ignorare"- sottolinea il presidente di Monesi Young.

30 i partecipanti di quest'anno. Un numero limitato per garantire un evento gestibile in sicurezza. "Il gruppo si è dimostrato molto affiatato Quest'anno abbiamo avuto persone che andavano quasi allo stesso passo. - afferma Bellotti - E' sempre bello vedere come ogni persona piano piano abbassi le difese naturali che ognuno di noi ha verso gli sconosciuti e si apra agli altri. L'Imperia Limone è anche questo".



"Due i momenti sicuramente più apprezzati. Il primo è stata la notte trascorsa in tenda perchè per molti è la prima volta e si vive la novità ma soprattutto ci si ritrova completamente a contatto con la natura e senza le comodità che hai poi nelle sere successive nei rifugi; il secondo è stato al passo della Mezzaluna, dove abbiamo organizzato una sorpresa con l'incontro-aperitivo per scoprire i prodotti dell'azienda Donati. E' un modo concreto per valorizzare il territorio, facendo capire come si possa fare una spesa più sostenibile senza dover per forza andare al supermercato ma rivolgendosi alle tantissime piccole realtà imprenditoriali che abbiamo in zona, con prodotti migliori e di qualità".

"Abbiamo dei feedback positivi dai partecipanti. - aggiunge - Nel gruppo whatsapp che tradizionalmente creiamo per ogni edizione si stanno già condividendo foto e pensieri, oltre naturalmente ad organizzare la serata pizza post Imperia Limone. Di quattordici edizioni, parere mio personale, credo che questa sia stata sicuramente una delle più belle e riuscite sotto tutti i punti di vista. La gente al termine ti racconta che non aveva idea che dietro casa ci fossero delle montagne come le Dolomiti".