Ventimiglia: le personali di Giovanni Cristini, Alessandro Grazi e Mario Rei Cannito, selezionati per ‘Pace e Amore’ in Expo 2020

Due personali di maestri selezionati per “Pace e Amore”, official event d’arte contemporanea in Expo 2020, sono state inaugurate sabato 7 agosto a Ventimiglia e saranno visitabili fino al 2 settembre.

La personale di Giovanni Cristini, che presenta sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano, è visitabile al Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata di Ventimiglia con i seguenti orari: Martedì, mercoledì, giovedì h 9.00-12.30 / 15.00-17.00 Venerdì h 9.00-12.30 / 21.00-23.00 Sabato h9.00-12.30 Domenica h 21.00-23.00.

L’artista Giovanni Cristini ha nell’istinto e nella scomposizione del colore il suo tratto distintivo: forte di una bibliografia veicolata nei musei più importanti e di una ricerca unica e internazionale, porta a Ventimiglia una mostra inedita con sette autoritratti, mostra che preannuncia la seconda, scelta nell’ambito della promozione di “Pace e Amore in Expo 2020”, al castello Malaspina di Massa, con oltre venti opere di grandi dimensioni.

La personale dell’immaginiere Alessandro Grazi, considerato uno degli artisti creativi più interessanti della sua generazione, e quella del patafisico Mario Rei Cannito, che presenta una quarantina di opere sul parallelismo segno e colore, sono esposte nel Centro Culturale Polivalente San Francesco con i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

L’evento “Pace e Amore” ha avuto il patrocinio e la collaborazione: Ministero Beni e Attività Culturali, Ambasciata Italiana del Regno del Marocco, Emirati Arabi Uniti, Centro Culturale Turco Yunus Emre, Centro Culturale Islamico d’Italia, Conferenza Episcopale Italiana.

Ingresso con certificazione verde covid-19 (green pass)