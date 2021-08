Da Cervo le foto alla 'luna blu' scattate dal nostro lettore Marcello Nan

Il nostro lettore Marcello Nan ha inviato alla redazione le immagini della 'luna blu' ieri sera nel cielo di Cervo.



“In effetti il fenomeno doveva essere al pieno della sua bellezza il 22 agosto - ci scrive - purtroppo il cielo nuvoloso ci ha impedito di vederlo appieno in quella data. È bastato aspettare un giorno ed ecco le spettacolari immagini del nostro satellite praticamente “quasi luna piena”. Resta il discorso del “blu” e questo in effetti, secondo le informazioni correnti, non è un nome riferito al colore della luna, ma di un appellativo utilizzato nel mondo anglosassone per indicare un evento insolito. La seconda luna piena del mese. Non nel senso del mese di agosto, ma nel senso di tredici pleniluni nel corso dell'anno dal momento che il nostro satellite impiega 29,5 giorni a completare il suo ciclo”.