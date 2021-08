Sanremo: generi a confronto per la seconda serata di UnoJazz&Blues 2021 (Foto)

Generi a confronto per la seconda serata di UnoJazz&Blues 2021, la rassegna ormai diventata tradizione di fine estate nella città della musica.

L'evento organizzato da Dem'Art e Dimensione Musica grazie a Unoenergy ha visto grande protagonista la storia della batteria. Sul palco di piazza Borea d'Olmo i Frame accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo.



I Frame sono un trio composto da musicisti di vaglia: Francesco Pisana al basso, Maurizio Vercon alle chitarre, Ramon Rossi alla batteria coadiuvati dalla presenza di Riccardo Sasso al pianoforte e tastiere. Il loro progetto nasce grazie alla produzione della AreoStella, etichetta discografica di proprietà del mitico Franz Di Cioccio della PFM. La peculiarità di questo progetto e la rianalisi in chiave rock sinfonico di brani storici del panorama classico mondiale (Bach, Beethoven, Mozart, Čajkovskij, Aranjuez e molti altri) in questo caso accompagnati dalla rinnomata Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Questa sera ritorna l'appuntamento con UnoJazz&Blues 2021. In piazza Borea d'Olmo, dalle 21.30, appuntamento con il live di Chiara Pastò.

Chiara Pastò fin da giovanissima è attratta dalla musica, si crea così delle solidissime basi studiando canto, violino e pianoforte. Si perfeziona poi al Conservatorio di Vicenza, dove si confronta con grandi personalità del jazz italiano come Francesca Bertazzo, Salvatore Maiore, Pietro Tonolo, Mauro Beggio e Paolo Birro. In brevissimo tempo incide il suo primo disco e crea il progetto The Other Girl. Chiara ha gusti e passioni musicali eterogenee e sorprendenti e questo la rende originale e particolarissima: Joni Mitchell, Pearl Jam, Fred Bongusto, Mango, Luigi Tenco, Milva, Ornella Vanoni, Francesco De Gregori, Steve Wonder e Dee Dee Bridgewater.

Fotogallery a cura di Tonino Bonomo