Pigna: folla in piazza Castello per assistere alla conferenza dell’attore chef Stefano Bicocchi, in arte 'Vito' (Foto)

Un grande successo da incorniciare per una serata organizzata dal gruppo Morenews per festeggiare i 20 anni di Sanremo News in collaborazione con il Comune di Pigna.

In due ore di divertimento, cultura e musica, il pubblico ha scoperto non solo i piatti straordinari di una vallata che può vantare una gastronomia ricca basata su grandi eccellenze, ma anche la storia e le curiosità delle produzioni agricole del territorio.

La serata ha proposto anche una divertente riflessione sulla cucina ed il suo legame con il territorio e la cultura contadina, basata su rispetto della stagionalità, del chilometro zero e senza sprechi. E non sono mancate piacevoli considerazioni su come è cambiata la cucina ed il rapporto con il cibo durante il lockdown e sull’eterno conflitto tra chi vuole mantenere fedelmente le tradizioni e chi è favorevole ad innovarle per adeguarle al cambiamento dei tempi.