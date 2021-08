Pieve di Teco: nel fine settimana in piazza dell'Auditorium, mezzo mobile della Fidas per la donazione di sangue

Come ogni estate si ripresenta in questo periodo la carenza di sangue. Di conseguenza la Fidas invita la popolazione a presentarsi per la donazione nei centri fissi Fidas di Imperia Sanremo e Ventimiglia Inoltre sabato e domenica presso il centro mobile che sarà presente a Pieve di teco dalle 7.30 alle 11.30 in piazza dell’auditorium.

"Donare il sangue è un semplice gesto che può salvare una vita. Tutti possono donare dai 18 ai 65 anni. La donazione è un gesto volontario, gratuito, anonimo, responsabile, periodico, basta essere in buona salute. La Fidas promuove la donazione di sangue, con l’aiuto dei volontari e dei collaboratori, e garantisce l’autosufficienza negli ospedali della provincia. Diventa anche tu un donatore di sangue. Ti aspettiamo domenica a Pieve di teco".