Diano Marina: mercoledì prossimo al Marm terzo appuntamento serale ‘Alla scoperta di Diano’

Mercoledì prossimo alle 21 il Museo Civico del Lucus Bormani ha organizzato un nuovo appuntamento serale “Alla scoperta di Diano Marina”, nell’ambito del progetto “Extra Omnes” ideato da Gianmaria Mandara per far conoscere storie e monumenti di Diano marina partendo dal Museo di palazzo del Parco. Attraversando le vie del centro sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nella storia, riscoprendo alcuni luoghi del passato particolarmente significativi per la comunità dianese.

Per garantire una visita in piena sicurezza l’itinerario, con partenza alle ore 21.00 presso il Palazzo del Parco (Corso Garibaldi 60), sarà limitato nel numero (max 15 persone) e prevede l’uso della mascherina e la prenotazione obbligatoria (in orario di apertura al numero di telefono 0183.497621, oppure all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.it).

La visita, della durata di un’ora e mezzo circa, prevede un contributo di € 2,50 a persona. L’iniziativa è stata ideata in stretta collaborazione con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.