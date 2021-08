Ospedaletti: servono agenti per i controlli serali, la Giunta stanzia 3.000 euro per gli straordinari

Costeranno 3.000 euro gli straordinari della Polizia Municipale di Ospedaletti, per la gestione degli eventi turistici inseriti nel calendario manifestazioni.

Lo ha stabilito la Giunta, che ha preso atto della necessità di agenti al di fuori dell'orario di lavoro e durante le ore serali, anche in riferimento alle comunicazioni della Prefettura, per un costante servizio di controllo di: viabilità, sicurezza stradale, soglia emissione rumori, attività di prevenzione ed altro, garantendo la presenza in servizio del personale di Polizia Locale.

Il costo del servizio sarà finanziato con i proventi delle multe.