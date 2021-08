La Scuola Teologica San Secondo si fa in tre: apre una nuova sede nella città dei fiori

La scuola teologica diocesana San Secondo si fa in tre. Da quest’anno, infatti, si potrà usufruire di una nuova sede, situata nel palazzo della Curia Vescovile di Sanremo, in via Carlo Pisacane.

Ma non è l’unica novità. Il programma didattico si arricchisce di nuovi nomi e materie, per dare la possibilità agli iscritti di approfondire la loro preparazione biblica, filosofica e storica, in modo chiaro, semplice e completo. Le lezioni prenderanno il via il 13 ottobre: il mercoledì a Sanremo, nei locali della Curia e il giovedì a Bordighera - Ex Seminario. Sarà possibile seguire anche online. Le iscrizioni si apriranno il primo settembre. Per informazioni e iscrizioni: scuolasansecondo@gmail.com o al 3471323501

“Ci attende un nuovo anno di sfide e nuove possibilità - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni -. Sul fronte docenti si prevedono conferme ma anche interessanti novità. La speranza è quella di rimanere in presenza, anche se sarà aggiunta la formula della didattica mista che abbiamo utilizzato con successo lo scorso anno, durante l’emergenza. La Scuola dal suo primo giorno di vita ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie a docenti preparati e disponibili; l’emergenza poteva infliggere un duro colpo alla nostra realtà, invece l’ha fortificata e unita ancora di più. Per questo ripartiamo anche quest’anno carichi e motivati. Il nostro obiettivo è quello di divulgare con semplicità la teologia: che è una scienza molte volte considerata complessa e per pochi. Come ogni volta ci tengo a sottolineare che la Scuola è aperta a tutti: senza limiti d’età. I nostri corsi, con linguaggio accessibile, andranno a trattare le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana. Sarà una 'teologia feriale' che abbandona le questioni limitate ai soli addetti ai lavori e parlerà di Dio in modo semplice ma mai banale”.

Le lezioni si terranno il mercoledì e giovedì a partire dalle ore 15.



Prospetto primo quadrimestre QUI