Taggia: scontro tra tre auto sulla superstrada, intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 (Foto)

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina poco prima delle 8.30 sulla superstrada che collega Taggia ad Arma.

Coinvolte tre auto che si sono scontrate per cause ancora invia d’accertamento. Uno dei mezzi è finito su un fianco e per tutte i danni sono particolarmente ingenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno operato per soccorrere gli sfortunati protagonisti del sinistro.

Fortunatamente si è registrato un solo ferito lieve che, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde di Arma, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.