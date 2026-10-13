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Cronaca | 13 ottobre 2026, 20:05

Ventimiglia, incidente in corso Genova: scattano i soccorsi (Foto)

Sul posto ambulanza della Croce Verde Intemelia e polizia locale

Ventimiglia, incidente in corso Genova: scattano i soccorsi (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale verificatosi in corso Genova a Ventimiglia che sembra aver coinvolto una moto e due pedoni. 

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia locale.

Da una prima ricostruzione dell'incidente, al vaglio della polizia locale, sembrerebbe che una moto, che stava transitando lungo la via, stava per investire un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla nipotina. Fortunatamente i due pedoni sono riusciti a scansarsi in tempo evitando così l'impatto. Sembra che abbiano riportato solo lievi escoriazioni e un grande spavento.

Elisa Colli

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