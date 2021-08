Economia: sono 39 i Postamat distribuiti su tutto il territorio della provincia di Imperia

Sono 39 gli ATM Postamat a disposizione dei cittadini imperiesi, oltre alle App BancoPosta, Postepay ed il sito www.poste.it, che Poste Italiane offre come gamma di canali digitali sempre più innovativi, per garantire ai cittadini tutti i propri servizi, anche on line.

Gli Atm Postamat presenti nella provincia di Imperia, infatti, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, possono essere utilizzati per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, come anche per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti.

La rete capillare degli oltre 7.000 Postamat diffusi su tutto il territorio nazionale possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori dei libretti postali e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.