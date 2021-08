Sanremo fa il pieno di turisti per la notte di Ferragosto: show degli Urban Theory e un fiume di gente per le strade del centro (Foto)

L’immagine che tutti stavamo aspettando: le strade di Sanremo invase da un fiume di turisti come non le vedevamo da tempo.

È stata una notte di Ferragosto da incorniciare se contestualizzata al periodo storico che stiamo vivendo. Niente fuochi d’artificio, nessun evento di massa, ma lo show degli Urban Theory, prtoganisti di Italia’s got Talent e pupilli di Fiorello che li ha portati anche al Festival, ha incantato piazza Borea d’Olmo, piena sia nei posti a sedere che di pubblico assiepato alle transenne.

Via Matteotti un fiume di gente, le piazze della ‘movida’ prese d’assalto e tutto esaurito in hotel e ristoranti. Al Casinò parcheggio stravolto di auto. Tutto si è svolto regolarmente sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine che sono dovute intervenire solo per una piccola rissa in via Roma.

Sanremo ha saputo così mettere la propria firma su una notte di Ferragosto che fa ancora i conti con le limitazioni imposte dalla pandemia, ma che vuole a tutti i costi guardare al futuro con gli occhi dell’ottimismo.

Fotogallery a cura di Tonino Bonomo.