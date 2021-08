I ‘no vax’ rivendicano l’atto vandalico al centro vaccini di Camporosso: “Risultato della divisione sociale imposta dalle istituzioni con il loro perbenismo nazista”

I ‘No vax’ tornano all’attacco dopo aver già imbrattato con scritte il centro vaccinale di Camporosso. Alla nostra redazione hanno inviato una lunga lettera nella quale insistono sul paragone tra la campagna vaccinale e il regime nazista definendosi “in missione” contro la tanto sbandierata “dittatura sanitaria”.

Scegliamo di pubblicare per intero la lettera inviata dai ‘no vax’ in modo che il loro pensiero sia chiaro e ben interpretabile da chiunque pubblicamente. Al termine della mail, inoltre, viene anche lasciato un link al gruppo Telegram all’interno del quale si alimenta il movimento.

Il messaggio è stato inviato alla nostra redazione e, in copia, al Comune di Camporosso.



Il comunicato

La forza di lotta non violenta V_V rappresentata da migliaia di persone, professionisti, operatori sanitari, studiosi, legali e da sostenitori in generale appartenenti alla società civile, pone al centro del proprio credo la lotta non violenta, con la quale intendiamo rivendicare le libertà fondamentali e i diritti inalienabili che la Dittatura Nazi Sanitaria ci sta togliendo, questo il cardine della nostra missione. Sì, perché di missione si tratta: l'imposizione di misure chiaramente Naziste e liberticide e la divisione sociale sin qui alimentata e sostenuta, dimostrata da: falsità, incoerenza, incertezza, strategia della paura, irresponsabilità, censura e illegalità ci obbliga ad alzare la testa e contro reagire. Forti dei diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo, scolpiti in primis nella nostra costituzione, ergo incisi nelle trattati e nei codici internazionali (Norimberga scomparsa dai radar?), noi cittadini onesti e liberi andremo avanti e non staremo zitti. Siamo orgogliosi nel dirvi che non siamo sudditi.

Quanto avvenuto al polo vaccinale di Camporosso è il risultato della divisione sociale imposta dalle Istituzioni che con il loro perbenismo nazista che usa la salute come scusa per la privazione dei diritti, associa ai vaccini un potere del tutto arbitrario e criminale.

Chiaramente, i danni causati dal nostro focoso simpatizzante tra i milioni di italiani che hanno capito i messaggi coercitivi, illiberali, discriminatori e nazisti (per il Dott. Burioni saremmo sorci, per lo pseudogiornalista David Parenzo meriteremmo uno sputo nel piatto consegnato dai Rider, per il Dott. Bassetti saremmo terroristi pagati da chissà quale…testa e potremmo continuare), sono stati facilmente rimediati nel giro di poche ore. Non lo stesso si può dire delle pratiche liberticide poste in atto dai promotori di questa dittatura nazista.

Le Istituzioni oneste e ancora democratiche hanno la giusta sensibilità per riconoscere e discernere la causa dal’effetto.

È facile portare avanti argomenti con conclusioni arbitrarie, perbeniste e speciose e che, grazie all'assenza di un serio contraddittorio, possono apparire fondate, ma solo a chi non usa raziocinio. Le Istituzioni politiche e sanitarie hanno millantato un loro ruolo “di protettori della Democrazia e della Coesione Sociale”, che guarda caso sono argomenti che valgono solo per quanto riguarda le vaccinazioni; se invece, per esempio, si tratta di preservare il patrimonio dei ricchi la gente può anche morire di fame. La proprietà del corpo può essere violata mentre non si parla mai di violare l'eccesso di proprietà del denaro, che potrebbe salvare molte più vite che i vaccini per il Covid 19, a vantaggio di questa fantomatica Coesione Sociale: ecco che è chiaro come il discorso dei vaccini è solo Strumentale.

L’esperienza della vaccinazione di massa condotta da paesi come Israele, UK e molti altri, evidenzia – con certezza scientifica – che il virus si diffonde in egual modo (come minimo) a prescindere dalla somministrazione dell’elisir vaccinale. Del resto, lo ha confermato lo stesso Dottor Fauci – neo Cavaliere della Repubblica Italiana – deus homo factus in Immunologia.

Il fumo uccide, lo sappiamo. È un’informazione giustamente riportata sui tabacchi, anche se non tutti i decessi dei fumatori sono riconducibili a tabagismo.

La terapia genica volgarmente definita come vaccino, uccide? Ad oggi, non ci risulta come informazione sensibile dichiarata ai vaccinati. Eppure, il decesso del militare Stefano Paternò, secondo il Capo della Procura di Siracusa, lo conferma. È solo un triste esempio, ma quanti altri…

La tangibile mistificazione del nostro tempo ci auguriamo che possa presto terminare, lasciando ai cittadini la libertà di scelta nel rispetto dei diritti umani universalmente garantiti.

@vvincvv

