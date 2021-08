Camporosso: sede vaccinale 'Falcone' del Palabigauda imbrattata nella notte dai 'No Vax' (Foto)

Il centro vaccinale ‘Falcone’ di Camporosso, allestito da alcuni mesi dall’Asl 1 Imperiese al Palabigauda, è stato imbrattato nella notte da un gruppo di lotta ‘no vax’ che si è anche firmato.

Secondo le prime indagini sembra che qualcuno abbia scavalcato la recinzione e sia penetrato all’interno. Con della vernice spray hanno imbrattato muri e vetri, scrivendo ‘Il vaccino uccide’ e ‘No al vaccino’.

Sul posto è intervenuto questa mattina anche il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, che nelle prossime ore presenterà querela ai Carabinieri. Intanto gli operai del Comune hanno già ripulito quanto imbrattato dai 'No vax'.

In merito è intervenuto il Sindaco di Camporosso: “Personalmente porto rispetto per chi può avere idee diverse sul tema della vaccinazione. Però questi non devono essere produrre atti vandalici, in particolare contro le strutture pubbliche. In più, queste persone che chiedono libertà, con atteggiamenti del genere impongono il loro pensiero e non rispettano quello degli altri”.