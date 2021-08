Sanremo: al Mercato Annonario la mascherina obbligatoria è solo teoria, tanti i negozianti che non la indossano (Foto)

All’ingresso del Mercato Annonario c’è un cartello molto chiaro: la mascherina è obbligatoria, così come è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale. All’interno del Mercato Annonario, però, la realtà è ben diversa.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei lettori che lamentavano il mancato uso della mascherina da parte di tanti operatori dell’Annonario e, come sempre, siamo andati a verificare di persona. I fatti corrispondono in pieno a quanto ci è stato segnalato.

Facendo due passi tra i banchi si può notare come, in effetti, siano molti i negozianti che non la indossano anche quando stanno servendo i clienti. Qualcuno la tiene abbassata, altri proprio non la hanno. Mentre, per contro, la quasi totalità dei clienti la indossa regolarmente. Un paradosso.

Comprensibile il fastidio di quella parte di negozianti che, invece, ligi alle regole la tengono indossata tutto il giorno e che chiedono interventi da parte della Polizia Municipale.

Dopo il maxi lavoro per la ristrutturazione, il Mercato Annonario è diventata una perla anche dal punto di vista turistico e non si possono rischiare scivoloni a livello di immagine in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Nell’estate 2021 della ripartenza, in un momento in cui si fanno i conti con un tutto esaurito e con dati covid in aumento non certo rassicuranti, serve l’aiuto da parte di tutti e, soprattutto, serve buonsenso. E, dove non arriva il buonsenso, può arrivare qualche verbale.