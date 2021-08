Seborga: il 20 agosto per la festa nazionale il nuovo 'Luigino' con l'effige della Principessa Nina

Si terrà venerdì 20 agosto, giorno di San Bernardo, la tradizionale Festa Nazionale del Principato di Seborga. Se l’anno scorso la giornata era stata segnata dalla cerimonia di investitura della Principessa Nina e dal giuramento di fedeltà al Principato dei Consiglieri della Corona, quest’anno l’appuntamento prevede alcuni momenti istituzionali altrettanto importanti.

Dopo la Santa Messa e la Processione di San Bernardo, fissate per le 16:30, il clou della giornata è previsto per le 18 all’Arena di Piazza Martiri Patrioti. La Principessa Nina e i Consiglieri della Corona presenzieranno all’alzabandiera, in occasione del quale verrà ascoltato l’inno nazionale ‘La Speranza’ nella nuova versione orchestrata dalla prestigiosa Razumovsky Symphony Orchestra (Slovacchia) diretta dal Maestro Peter Breiner.

Da anni il Maestro Breiner è incaricato di guidare e supervisionare l’opera ‘The complete National Anthems of the World’ (ed. Naxos), una raccolta di 10 CD con oltre 400 inni nazionali dei vari Paesi del mondo reputata la più completa e aggiornata collezione di inni nazionali disponibile. Il Maestro Breiner ha studiato e orchestrato un arrangiamento ed ora il Principato può finalmente vantare un inno suonato da un’importante orchestra, come tutte le altre nazioni.

Seguirà un evento atteso dai tanti collezionisti appassionati del Principato: verrà infatti presentato il nuovo luigino con l’effigie della Principessa Nina, che sarà disponibile per l’acquisto fin subito dopo la presentazione.

Da ultimo, verrà presentato il nuovo stemma del Corpo delle Guardie: finora le Guardie hanno sempre impiegato lo stesso stemma dei Cavalieri di San Bernardo, e il Consiglio della Corona ha recentemente deciso di ovviare a questa anomalia dotando il Corpo di uno stemma proprio che è stato realizzato dall’Arch. Ezio Forcella, esperto di araldica e già autore dello stemma personale della Principessa. In occasione di tale presentazione, avverrà anche la sostituzione degli attuali baschi delle Guardie con i baschi recanti il nuovo fregio.

A questi eventi previsti all’Arena di Piazza Martiri Patrioti il pubblico potrà assistere in maniera distanziata ed indossando la mascherina e solo se in possesso del ‘Green pass’. Intanto, da sabato prossimo e fino al 20 agosto, nel centro del paese saranno esposte alcune foto d’epoca di Seborga e dei dintorni, che saranno collocate negli stessi luoghi raffigurati. Il 20 agosto saranno anche in paese dei figuranti in costume d’epoca, nonché alcuni artigiani francesi (pittori, artigiani del legno e del cuoio ecc.) che lavoreranno in tempo reale ed esporranno i propri manufatti che saranno anche disponibili per la vendita al pubblico.