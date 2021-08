Sanremo: serie di appuntamenti con la collaborazione dell'Istituto 'Ruffini' per gli spettacoli di Villa Nobel

Prosegue la fortunata collaborazione tra l’Istituto Alberghiero E. Ruffini di Arma di Taggia e la prestigiosa dimora storica Villa Nobel a Sanremo, anche quest’estate gli studenti dell’Istituto sono orgogliosi di far degustare le loro creazioni agli ospiti delle serate gourmet in programma.

Venerdì prossimo: 'Lirica Sotto le Stelle' con aperitivo gourmet

La grande bellezza della musica lirica italiana attraverso un percorso espositivo tra foto , ricordi , abiti di scena esposti nella splendida cornice del parco di Villa Nobel . Sarà possibile, inoltre, gustare le specialità gourmet dello chef con un’elegante aperitivo ricco di sfiziosità seguito da un esclusivo concerto. Soprano Angelica Cirillo · Tenore Rino Matafù · Flauto Marco Bortoletti · Pianoforte Piera Raineri. Dress code: per le signore un richiamo anni 40/50

In particolare durante l’aperitivo saranno serviti alcuni pièce de résistance degli studenti neodiplomanti 2021 come la tagliatella di seppia con maionese al wasabi, mandorle tostate e il suo nero sferificato, il polpo scottato su vellutata di finocchi e pastis e l’uovo cotto a bassa temperatura con salsa allo scorzone estivo oltre a numerose specialità. Il costo d’ingresso è di 40 euro a persona e comprende l’aperitivo ed il concerto

Sabato prossimo: Dinner show@Villa Nobel

Dopo il grande successo di ferragosto 2020 ritornano nel parco di Villa Nobel il divertimento, la musica ed i sapori gourmet, in una cena cantata con l’animazione in consolle di Master DBJ e Alessio Debe. Costo della cena 40 euro a persona.

Domenica prossima (Ferragosto): Sogno di una notte di mezza estate

Cena Degustazione Gourmet. Cinque portate dai sapori contemporanei con prodotti del territorio, realizzate in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e servite nella splendida cornice del parco di Villa Nobel.

Menu:

- Aperitivo di benvenuto con calice di Prosecco extra dry - Baccalà temperato al timo gratinato con aioli di pinoli con confettura di pomodoro cuor di bue

- Polpo caramellato su crema di finocchi e pastis e la sua insalatina

- Tortelli cacio e pepe di Sichuan saltati al burro di lavanda, trombette in due consistenze

- Pescato locale scottato su gazpacho all’andalusa

- Mousse al cocco, cuore di babà al rum e crema ghiacciata all’ananas

Il costo della cena è di 50 euro a persona

Venerdì 20 agosto: Spettacolo teatrale prima mondiale 'Sii il tuo Nobel' con aperitivo gourmet

Recital di David Conati con Francesco Branchetti e Isabella Giannone per la regia di Francesco Branchetti. “Il desiderio di Alfred Nobel di essere ricordato per aver avuto un impatto positivo alla fine è stato esaudito". Una storia entusiasmante fatta di coraggio, determinazione e riscatto che rapirà il pubblico per tutta la durata del recital. In particolare durante l’aperitivo saranno serviti alcuni pièce de résistance degli studenti neodiplomanti 2021 come 'Sformatino di porri' e 'Gallinella su salsa cardinale', 'Gamberi al Panko' con salsa piccante Gelée di melone con culatello di Zibello oltre a numerose altre specialità. Il costo d’ingresso è di 40 euro a persona e comprende l’aperitivo e lo spettacolo.

"Siamo orgogliosi - evidenzia la direzione di Prime Quality, gestore di Villa Nobel - di dare l’opportunità ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Ruffini di cimentarsi in audaci prove culinarie dove i sapori della tradizione e del territorio incontrano l’innovazione e la contemporaneità dell’alta cucina internazionale".