Il nostro lettore Mario Ricci che, nelle scorse settimane aveva lamentato il poco interesse da parte dell'Amministrazione per i mercatini domenicali, oggi si congratula non solo per la ripresa, ma anche per la sede scelta:

“Piazza Colombo e il Casinò rappresentano i punti apicali della ‘vasca’. La location si è dimostrata particolarmente azzeccata e lo dimostra il numeroso pubblico (stanziale, italiano e straniero) che ha frequentato il mercatino”.