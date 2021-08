Riva Ligure: grande successo per il Moscatello di Taggia ospite della rassegna "Sale in Zucca"

Prosegue con successo la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure, che ha proposto una serata dedicata ad un importante prodotto del territorio, che oggi è stato pienamente recuperato grazie all’impegno e il lavoro appassionato di un gruppo di produttori.

Nonostante l’adozione delle più rigorose norme sanitarie e l’obbligo del “Green pass” un pubblico numeroso ha gremito tutti i 100 posti disponibili per un incontro che ha permesso di scoprire una grande eccellenza del territorio, il Moscatello di Taggia.

La relazione introduttiva corredata da immagini e dati statistici è stata svolta dal professore Alessandro Carassale, che ha raccontato l’interessante storia del recupero di un vitigno autoctono ligure quasi estinto.

L’intervento di Eros Mammoliti, il primo produttore di Moscatello e presidente dell’associazione locale dei produttori e di Marco Risso presidente della Rete dei produttori ha permesso di scoprire l’importanza del progetto di recupero di questo vitigno in termini di valorizzazione della biodiversità del territorio e come in poco tempo il Moscatello si sia conquistato uno spazio di rilievo all'interno del grande patrimonio vitivinicolo italiano. In poco meno di 20 anni si è passati da una produzione di poche bottiglie di un solo produttore a un numero in costante aumento di oltre 15 produttori, che mettono sul mercato oggi circa 20.000 bottiglie.

All’incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia sono intervenuti anche l'assesore al Turismo del comune Francesco Benza, che ha fortemente voluto inserire questo tema nella rassegna, il Sindaco di Riva, Giorgio Giuffra, che ha sottolineato l’importanza dell’agricoltura nell’economia cittadina ed il Vice Presidente della Giunta Regionale, Alessandro Piana, che ha rivolto ai produttori parole di ringraziamento e pieno sostegno alla loro preziosa e eroica attività.

Fra il pubblico di turisti e residenti, che hanno apprezzato la scoperta del mondo del Moscatello, sono stati presenti anche i produttori locali ed i rappresentanti regionali e provinciali di Confagricoltura.

Il prossimo appuntamento della rassegna prevede giovedì 19 agosto li libro “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con gli interventi del cantante-attore Eugenio Ripepi

La rassegna Sale in Zucca si chiuderà giovedì 26 agosto con “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani e con letture dell’attore Gioachino Logico.