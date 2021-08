Coronavirus: nel Principato di Monaco 6 nuovi casi e 24 ricoverati, tasso al 3,2%

Oggi sono stati rilevati 6 nuovi casi positivi al covid nel Principato di Monaco per un totale di 2.992 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Oggi al CHPG sono ricoverati 24 pazienti, 13 dei quali sono residenti. Sei i pazienti in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 12 guarigioni per un totale di 2.840 guariti.

Sono 83 le persone seguite dall'Osservatorio Domiciliare che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi invitati a confinarsi in casa.

Il Governo ha comunicato anche i dati relativi allo screening. Le cifre si riferiscono a domenica 8 agosto inclusa.

- Numero di test effettuati su pazienti residenti e non residenti tra il 01/08 e il 08/08 inclusi: 5.868 PCR e test antigenici.

- Tasso di positività dei test eseguiti su residenti e non residenti: 3,20%.

- Tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive ridotto su una base di 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni: 247,72 (276,40 la scorsa settimana).