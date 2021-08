Ventimiglia: crisi politica dopo il Consiglio di giovedì, la Lega chiede un vertice con Forza Italia e FdI

“La crisi politica che investe l'amministrazione comunale di Ventimiglia era evitabile. Ci spiace che il Sindaco Scullino abbia voluto votare con il PD piuttosto che con la Lega, prima forza politica di maggioranza. Gli abbiamo chiesto quantomeno di astenersi, per salvaguardare la compattezza della maggioranza, ma ancora una volta non siamo stati ascoltati”.

E’ questa la posizione del ‘Carroccio’ ventimigliese, che si è preso qualche ora per esprimere la posizione comune del partito, i cui esponenti in Consiglio sono usciti infuriati dall’assise di giovedì scorso. Al termine della discussione hanno incassato l’approvazione della pratica Coop, ma non hanno nascosto la possibilità di una crisi politica, che solo con un chiarimento importante tra le parti potrà essere ricomposta.

“Dispiace perché anche grazie al nostro contributo prosegue la Lega - pari quasi al 50% del risultato complessivo della coalizione è stato eletto Sindaco. Essere decisionista non significa decidere da soli, ma confrontarsi con tutti, rispettando anche opinioni diverse, per poi trovare la sintesi e decidere. Tutti ‘vogliamo fare’ per la nostra città, il Sindaco certamente, ma anche gli altri eletti in Comune, siano essi appartenenti a liste civiche o politiche. Anzi, se molte opere sono state realizzate o sono in cantiere è merito anche dell'impegno e della collaborazione con le forze politiche del centrodestra che non sono un intralcio bensì una risorsa per la città”.

“Ora è tempo di fare chiarezza – termina la Lega della città di confine - all'interno e tra le forze politiche che amministrano la città, nel rispetto dei cittadini e degli elettori. Per queste ragioni la Lega promuoverà un vertice con Fratelli d'Italia e Forza Italia per valutare se vi sono ancora le condizioni per un sostegno politico del centrodestra a questa amministrazione”.