Perpetuo sbarco di migranti. Il triangolo magico che accomuna Ragusa, Trieste e Ventimiglia

“Ennesimo sbarco di migranti nel porto di Pozzallo ad opera della Ocean Viking che trasportava 549 uomini e donne. Sono oltre 30 mila i migranti sbarcati quest’anno, con un aumento di oltre il 100% rispetto all’anno precedente". È quanto dichiara il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana in servizio proprio nella provincia ragusana.

“Tutto questo avviene mentre i poliziotti ragusani lavorano in un hotspot in parte bruciato a seguito di un incendio appiccato dai migranti alcune settimane prima. Nonostante parte dello stesso stabile risulta transennato, in attesa dei lavori di ripristino, si continua a lavorare come se il centro fosse operativo al 100%. Non bastano i trasferimenti di migranti in altre regioni d’Italia poiché con le altissime temperature estive è improponibile impegnare il personale nelle trasferte dalla Sicilia in Toscana - continua ancora il Segretario Generale ADP: “Il Dipartimento delle libertà civili non può rimanere scollegato dal Dipartimento di P.S. allocando migranti quando poi i servizi devono essere svolti dalle Questure di attracco quali ad esempio Ragusa”.

Maiorana a luglio ha voluto essere di persona presente nelle zone calde del paese, insieme ai colleghi, ovvero a Trieste al confine con la Slovenia misurando le difficoltà del personale della Polizia di Frontiera e della Polfer e a Ventimiglia proprio alla stazione ferroviaria invasa da migranti che hanno di fatto occupato la cittadina. Ventimiglia che dovrebbe essere il biglietto da visita per chi viene dalla Francia è ormai l’unica città d’Italia con il coprifuoco previsto alle 22.00 poiché i cittadini sono spaventati ad uscire nelle ore notturne per le risse tra migranti che dormono all’aperto in luoghi d’occasione e probabilmente gli stessi sbarcati a Pozzallo.

La segreteria Autonomi di Polizia di Imperia ha anche ottenuto, dopo un incontro, un impegno del Sindaco di Ventimiglia, spostando l’asse sul versante politico, al fine di ottenere per il Commissariato di Pubblica Sicurezza e posti di Polizia, un incremento di personale che non si misuri solamente nelle aggregazioni dei reparti mobili.



"Ad oggi i poliziotti sono scoraggiati dalla triplicazione delle attività di lavoro che in alcuni casi hanno visto dirottare la propria attenzione principalmente sul versante immigrazione. Il tutto avviene ormai quotidianamente allorquando abbiamo l’impressione che il Ministro dell’Interno faccia poco per bloccare gli sbarchi e in tal senso - conclude il Segretario Generale ADP - La invitiamo a passeggiare da persona qualunque nelle ore serali/notturne a Ventimiglia toccando di proprio polso le difficoltà dei Poliziotti e le paure dei cittadini".