Il 13 e 14 agosto doppio appuntamento escursionistico in Valle Argentina: a Realto 'A spasso con gli scrittori'

L’associazione sportiva Monesi Young, in collaborazione con ‘Realdo Vive’, la pro loco di Realdo e l’associazione ‘A Vastera’, organizza due passeggiate con partenza dal borgo di Realdo il 13 e 14 agosto.

‘A spasso con gli scrittori’ è il filo conduttore, con “Le storie, dalla Lunigiana a Calvino, passando per Genova, Roburent, Val Prino”. Il gruppo degli scrittori Marino Magliani, Oreste Verrini, Laura Guglielmi, Bruno Vallepiano, Bruno Morchio e Arianna Destito saranno presenti a Realdo per accompagnare le escursioni e sono i protagonisti di queste due giornate nell’alta valle Argentina.

Venerdì 13 agosto: arrivo alle 10 a Realdo e incontro con la guida e gli scrittori Laura Guglielmi e Bruno Vallepiano. Inizio escursione ‘Nel tempo dei lupi’ da Realdo attraversando Borniga, Pin, Abenin, Sant’Antonio e ritorno a Realdo. Km 7 - m. 300 dislivello – tempo di percorrenza 5 ore comprese le soste, le letture e il pranzo al sacco. Al rientro visita al borgo di Realdo.

I partecipanti all’escursione potranno inoltre partecipare: alle 16 al museo “Ca' di Brigaschi” all’incontro incontro con gli scrittori Laura Guglielmi, Bruno Vallepiano, Marino Magliani e Oreste Verrini, con la partecipazione di Loretta Marchi e Antonello Lanteri che ricorderà il papà Nino, recentemente defunto; alle 19 cena all’aperto a buffet, esclusivamente su prenotazione, offerta libera.

Sabato 14 agosto: arrivo alle 10 a Realdo e incontro con la guida e gli scrittori Marino Magliani, Bruno Morchio, Arianna Destito e Oreste Verrini. Inizio escursione “L’ultimo dei cavatori di ardesia” da Realdo a Verdeggia. Si raggiunge la frazione di Carmeli e si torna a Realdo. Km 5 m. 250 dislivello – tempo di percorrenza 4 ore comprese le soste, le letture e il pranzo al sacco. Al rientro visita al borgo di Realdo. I partecipanti all’escursione potranno inoltre partecipare, alle 15,30 al museo “Ca di Brigaschi”, all’incontro con tutti gli scrittori e chiusura della manifestazione

Contributo spese € 10 per ogni escursione comprensiva della visita ai borghi. Costo della tessera Monesi Young per rinnovo o nuovi associati di 20 euro, comprensivi della prima escursione, valida sino al 31 agosto 2022. Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini alti con buona suola, abbigliamento adatto alla stagione, k-way, borraccia per l’acqua e i bastoncini sia per la salita che la discesa. E’ importante dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento e nei DPCM in vigore alla data. Evento anche per non camminatori (informazioni: Marina Caramellino, GAE, 337.1066940 o marina.caramellino@gmail.com).