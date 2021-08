Sanremo: gravi problemi di un utente nella domiciliazione bancaria delle bollette Iren, la sua storia

Un nostro lettore ci ha scritto per quanto sta vivendo da oltre 15 mesi a causa dei problemi e mancate risposte di Iren:

“Dal febbraio del 2020 la nostra azienda locale Amaie ha ceduto a Iren la gestione della rete elettrica. A tutti gli utenti di Amaie è stato comunicato tramite lettera, che le modalità di pagamento non sarebbero cambiate. Nello specifico Amaie ha scritto a coloro che avevano attivato le domiciliazioni, che il pagamento sarebbe avvenuto con le stesse modalità di prima senza necessità effettuare nessuna nuova comunicazione o richiesta di sorta. Bene, da quel momento e fino ad oggi questa operazione di semplice domiciliazione non è mai, andata a buon fine. All'arrivo della prima comunicazione di Iren in cui mi si invitava a saldare il pagamento di una bolletta risultante insoluta, mi sono rivolto al mio istituto di credito, pensando che il problema riguardasse la banca. Non avrei mai pensato all'epoca che il problema fosse da addurre a Iren. Evidentemente mi sbagliavo e dalla mia banca mi è stato risposto che la domiciliazione risultava attiva. Da allora è iniziata una continua processione (la prima di dieci visite in totale sino adesso) presso il punto vendita dell'Iren, allora ubicato in via Marsaglia e poi dopo qualche mese trasferito in corso Cavallotti. All'ufficio espongo la questione e mi viene consigliato di attendere, adducendo che nel passaggio di gestione si erano verificati alcuni problemi che però presto si sarebbero risolti e mi si consigliava di pagare con bollettino o con Iban, cosa che ho prontamente fatto. Fiducioso che le risposte da parte degli operatori del punto vendita Iren di Sanremo fossero affidabili, ho atteso pazientemente che la tanto agognata attivazione dell'addebito sul mio conto corrente andasse a buon fine. Vale a dire, che la domiciliazione risultasse non solo attiva ma che dalla Banca mi arrivasse notizia dell'addebito effettuato. Nulla: al ricevimento di un'ennesima fattura nella quale veniva ancora una volta evidenziata la mia morosità, ritorno nuovamente dagli addetti del punto vendita, che con cortesia ed educazione, stupiti del disservizio, mi consigliavano di fare nuovamente richiesta di domiciliazione, anche questa da me prontamente eseguita. Provvedo per ulteriore cautela ad inviare una mail alla sede centrale, senza ricevere alcuna risposta. Ma non è finita qui, dulcis in ‘quasi’ fundo, ritorno circa un mese fa al punto vendita di corso Cavallotti. Sempre la stessa storia... gli addetti costernati mi dicono ‘guardi con la prossima fattura la domiciliazione sarà finalmente a posto’. Penso che, se pur in forte ritardo, forse finalmente ho risolto il mio problema. Pia illusione... mi arriva un nuovo sollecito di pagamento! Chiamo la banca e verifico che la domiciliazione risulta si attiva ma Iren ancora non domicilia le bollette sul mio conto. Vado allora dove? Ancora presso il punto vendita di corso Cavallotti e colpo di scena... questa volta mi sento rispondere che la domiciliazione risulta revocata! A questo punto dopo aver compilato una lettera di reclamo, che sono sicuro non sortirà nessun effetto, ho deciso di rendere pubblica questa mia paradossale avventura, dato che mi risulta purtroppo non essere l'unico a subire questo assurdo disservizio e che quello che mi sta capitando sia avvenuto e continui ad avvenire a tanti altri utenti di Sanremo”.