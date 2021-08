Sanremo: sabato prossimo nel centro storico, sesto incontro di ‘Happy Hour con l’autore’

Catapultati in un viaggio nei secoli, sfogliando le pagine del libro come fossero strade e vicoli di Taggia. È questa la sensazione che suscita “Storia di Taggia”, il libro di Alessandro Giacobbe che sarà presentato sabato 7 agosto alle ore 19.00 in piazzetta dei Ferri di Sanremo, cuore pulsante della rassegna “Happy Hour con l’autore”.

Le 500 pagine di questo volume monumentale raccolgono 14 anni di lavoro e di ricerca ad opera di Alessandro Giacobbe, autore sanremese, da anni adottato da Villa Viani.

Taggia è il secondo centro storico più ampio della Liguria. Il primo è Genova, che costituisce il più grande nucleo antico d'Europa, della vecchia Europa. Si capisce così, a livello dimensionale, quanto può essere importante Taggia. Taggia è tante cose: non si può dire solo "medievale". La sua storia può andare oltre i 2000 anni. La vita di una comunità che ancora oggi, non lontano dalle mille luci delle città costiere, ha una propria luce. Una volontà ferrea nel mantenere vive le tradizioni, e nel far vivere un territorio, una città che è capitale. E “Storia di Taggia”, pubblicato da Atene Edizioni, vuole essere un punto di partenza, non un punto di arrivo nella conoscenza del paese. Vuole essere un invito alla scoperta.

Un libro che può essere letto tutto in un fiato, come un romanzo, perché racconta vite vissute nei secoli.

