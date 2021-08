Bordighera: nuova modalità di pagamento "smart" della sosta attraverso il servizio PaybyPhone

Una nuova possibilità di pagamento 'smart' per quanto riguarda la sosta nella città delle palme grazie all'attivazione della modalità tramite applicativo informatico, servizio affidato alla ditta 'Pay By Phone Italia'. Sono state individuate zone sul territorio del Comune di Bordighera in cui la riscossione delle tariffe avviene tramite parcometro, ovvero, mediante l'inserimento di moneta o banconote nell'apposita cassa.

Ad oggi, grazie alla tecnologia è possibile, come sappiamo, attraverso applicazioni provvedere al pagamento direttamente tramite dispositivi, come ad esempio smartphone o tablet, con un sms o anche con una telefonata scaricando un'apposita app. Il Comune dunque affida il servizio di pagamento delle soste gestite con parcometro, attraverso cellulare o smartphone utilizzando il servizio offerto da PayByPhone. Il Comune avrà un collegamento informatico con la ditta per monitorare quotidianamente i pagamenti della sosta.

Un servizio in più, certamente utile, che strizza l'occhio ai turisti sempre più abituati ad utilizzare i moderni sistemi di pagamento e che snellisce le pratiche svolte dagli agenti sul territorio.