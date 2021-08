Sanremo: troppi parcheggi per disabili utilizzati come stalli personali, le proteste di una lettrice

Una nostra lettrice ci ha scritto per porre l’accento sull’uso improprio, a sua modo di vedere, del tesserino di parcheggio per i disabili:

“Le automobili che li espongono utilizzano i pochi parcheggi disponibili soprattutto nelle zone centrali della città per intere giornate consecutive come se fossero i loro posti privati personali. I mezzi non vengono spostati soprattutto nei periodi di vacanze estive come in questi giorni, dove vi è maggior viabilità. Si sta creando un disagio enorme per tutte le altre persone che, per fare scendere ed accompagnare a casa un disabile in carrozzina, non hanno possibilità di fermarsi in quanto in alcune zone come via Marsaglia e via Zeffiro Massa (strade a senso unico) non è possibile fermarsi in mezzo alla strada intralciando eventuali ambulanze o Vigili del Fuoco. Tantomeno ci si può fermare con l'auto con le ruote sul marciapiede in quanto il codice stradale prevede la multa”.