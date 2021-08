Taggia verso le elezioni 2022: l'annuncio del sindaco Mario Conio, "Mi ricandido" - video servizio

Nella nostra intervista itinerante da Taggia ad Arma di Taggia, passando per Levà, abbiamo chiesto a Conio di rispondere ad alcune domande alla luce del suo annuncio. E' ancora il sindaco con le scarpe da ginnastica vincitore delle elezioni del 2017, che cosa è cambiato in questi anni di amministrazione e quali sono le priorità sul comune di Taggia in caso di nuova vittoria il prossimo anno? Ecco che cosa ci ha risposto.







In quattro anni sono cambiate molte cose. Il primo nodo da risolvere per Conio sarà quello della squadra. Rispetto al 2017: c'è stata l'annessione alla maggioranza di Andrea Nigro; Chiara Cerri, recordwoman di preferenze, 684 che le permisero di diventare vicesindaco, nel frattempo è diventata consigliere regionale e ha dovuto lasciare l'incarico da assessore rimanendo come consigliere comunale. Un passaggio quest'ultimo che ha portato a un corposo rimpasto di deleghe in giunta. Oltre al fatto che non è un mistero, ci sono state anche alcune incomprensioni tra le fila di maggioranza che oggi però sembrano essere passate.