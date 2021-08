Temporale notturno in provincia: pioggia e grandine provocano lievi danni, 30 mm a Castelvittorio

Tuoni, pioggia e grandine, questa notte tra l’una e trenta e le due in tutta la provincia di Imperia. Una perturbazione ha infatti colpito la nostra zona con piogge intense e chicchi di grandine che hanno provocato anche alcuni danni.

Non si è trattato di una precipitazione violenta come accaduto nei giorni scorsi in Lombardia, ma qualche danno è stato provocato alle campagne, in particolare nell’entroterra ventimigliese.

La pioggia più intensa si è registrata a Castelvittorio con 30 millimetri, seguita da Bajardo e Ceriana 25, Dolceacqua 19, Dolcedo 18, Seborga e Triora 15, Ventimiglia 13, Diano Marina 12, Imperia 10, Pigna 9, Apricale 7, Pieve di Teco 5.