Pontedassio: è l'imperiese Giuliana Bellagente la donna morta stamattina nell'incidente sulla SS28 (Foto e Video)

E’ Giuliana Bellagente la 67enne di Imperia morta tragicamente questa mattina, poco dopo le 10, nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla Statale 28, poco dopo il bivio di Pontedassio, verso Pieve di Teco. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto solo l’auto sulla quale viaggiava la donna, sul sedile del passeggero, e il marito che era alla guida.

L’auto, un mini Suv Toyota, è finita contro il guard-rail per cause ancora in via d’accertamento e Giuliana Bellagente, che viaggiava a fianco del marito (G.L.) che stava guidando, è rimasta incastrata all’interno. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del personale medico del 118, dei militi della Croce Rossa di Pieve di Teco, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La donna è morta sul colpo.

L'uomo, anche lui 67enne e che ha riportato lievi ferite, è stato portato in ospedale in stato di shock. La Statale è rimasta parzialmente chiusa al traffico, per consentire i soccorsi, per alcuni minuti. Ora i Carabinieri dovranno capire i motivi dell'incidente che possono andare dal malore alla distrazione. Sul posto anche il medico legale delegato dalla Procura. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.