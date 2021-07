Ospedaletti: nulla da fare anche quest'anno, salta la Rievocazione Storica delle moto prevista per settembre

Il Comune di Ospedaletti ha ufficializzato oggi che la ‘Rievocazione Storica 2021’ prevista per i primi giorni di settembre non potrà svolgersi.

Le ragioni dell’annullamento dipendono da pareri discordanti e dall’impossibilità di organizzare i controlli, sulla disciplina che entrerà in vigore i primi di agosto, nonché sul dubbio che possa prodursi una nuova ondata di Covid-19.

“Non nascondiamo la delusione, anche per il lavoro svolto – sottolineano gli organizzatori – e, in ogni caso, ci scusiamo con tutti coloro che, come noi, ci avevano creduto sino all’ultimo momento: collezionisti, piloti, campioni, sponsor, soci, volontari ed altri. Sentiamo il bisogno di coltivare la passione per i motori, perciò impiegheremo intanto le nostre energie per rialzarci”.

Con il tempo arriveranno nuove idee e, sicuramente, non mancherà il sostegno degli amici del circuito, vicini e lontani, vecchi e nuovi.