Sanremo: la collezione di E. Marinella al ‘Festival della Moda Maschile 1952-1990’ del Casinò

A completare l’esposizione 'Festival della Moda Maschile 1952 1990. La Grande Bellezza dei Maestri Sartori' sono arrivate le cravatte della collezione E. Marinella Archivio un “vero e proprio tuffo nel passato: la scoperta di un tesoro nascosto, testimonianza della nostra tradizione, di come l’eleganza vada oltre le mode” come sottolinea Maurizio Marinella.

La collezione 'Archivio' realizzata con fantasie disegnate tra il 1930 e il 1980 e recuperate oggi, ha permesso la realizzazione di oggetti da collezione. Stampate a mano su seta: 16 once, come si usava più di mezzo secolo fa, sono state lavorate dal laboratorio specializzato in creazione delle cravatte. Le fantasie sono state disegnate ripercorrendo quelle rinvenute dallo stesso Maurizio Marinella in uno dei suoi viaggi nel cuore dell’Inghilterra, dove dal 1914 suo nonno Eugenio e poi suo padre Luigi si recavano personalmente per scegliere “i disegni e gli stampati” con cui venivano e vengono cucite le camice e le cravatte.

“E’ stato commovente trovare questo tesoro nascosto, testimonianza della nostra lunga tradizione”- Continua Maurizio – “ Abbiamo voluto essere presenti a questa importante esposizione del Casinò di Sanremo con la nostra collezione perché riteniamo che queste creazioni traducano in maniera tangibile il legame tra passato e futuro, la stessa idealità di questa mostra evento".

“Diamo il benvenuto a Marinella e alle sue splendide creazioni. La presenza della collezione “Archivio” Marinella completa la rosa dei grandi brand, che parteciparono al Festival della Moda Maschile negli anni e che oggi espongono nelle nostre sale, testimonial, ieri come oggi, del Made in Italy nel mondo.” Afferma la dott.sa Barbara Biale, componente del Cda del Casinò- “Abbiamo riscosso apprezzamenti diffusi per aver voluto ricordare questa manifestazione, frequentata negli anni dai più noti sartori e drappieri. Seppe conquistarsi una centralità nell’Alta Sartoria, rilevanza che dobbiamo far rivivere, valorizzandone le idealità, facendo tornare Sanremo e il Casinò la sede per eccellenza della sartoria d’autore, aperta anche alle giovani promesse di questo importante settore dell’economia nazionale.”

La mostra “Festival della Moda Maschile 1952 1990 La Grande Bellezza dei Maestri Sartori è stata organizzata dal Casinò di Sanremo, da Confartigianato nazionale, dal Comune di Sanremo, con il patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione degli Annali della Moda del 900, del periodico Arbiter , con il suo Direttore dott. Franz Botrè. Curata dalla Storica dell’Arte, dott.sa Federica Flore. rimarrà aperta al pubblico, con ingresso contingentato secondo la normativa anti-Covid, sino al 17 agosto con il seguente orario tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

L’esposizione permette di intraprendere un viaggio nel tempo attraverso abiti, giacche, foto, bozzetti, attrezzi con cui i Maestri Sartori hanno forgiate le loro creazioni. Sono presenti le splendide giacche gentilmente fornite dalla Maison Litrico, tra cui l’abito Dinner Jacket 3 pezzi, completo di papillon in kid mohair grigio e raso seta, realizzato per il presidente J.F. Kennedy nel 1963, l’esposizione dei capi cuciti per i dodici presidenti della Repubblica firmati dalla Camera europea dell’Alta sartoria , presidente Luigi Gallo., la sala dedicata alla Grande Bellezza con le giacche firmate Attolini Cesare Spa, indossate da Tony Servillo nel film che gli tributò l’Oscar nel 2014.

Da oggi si potranno ammirare anche le cravatte e gli oggetti firmati E. Marinella Archivio, dove la creatività si fonde con la fantasia in un arcobaleno di colori.