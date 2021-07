Domani il Console italiano nella città russa di Ekaterinburg sarà in visita a Sanremo e Riva Ligure

L'associazione 'Liguria Russia Sanremo Nice Cote d'Azur' ospiterà domani il Console Onorario italiano di Ekaterinburg, Roberto D'Agostino. Il Presidente Onorario Massimiliano Traettino e la presidente dell'associazione Elena Buzhurina incontreranno il Console.

Successivamente il Console incontrerà i dirigenti del sindacato Confael a Riva Ligure. L'incontro, favorito dall'associazione, avrà come obiettivo l'implementazione delle attività economiche con la città russa, che è anche importante per una delle più conosciute fiere per l'innovazione tecnologica, la "InnoProm', per la quale il Console si adopera tutti gli anni per far aumentare la partecipazione delle ditte italiane a tale avvenimento, che rappresenta la porta principale per approdare al mercato russo.

Pertanto, la provincia di Imperia sempre protagonista, si cercano nuove prospettive di interscambio oltreché' culturale anche economico. La città di Ekaterinburg conta un milione e 200 mila abitanti, è all'avanguardia e la sua importanza la si comprende anche per la presenza di una rappresentanza diplomatica di primo livello rappresentata dalla sagacia e lungimiranza del Console D'Agostino.