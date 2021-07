Dolceacqua: da domani serie appuntamenti musicali, ripartono gli eventi estivi nel paese dei Doria

Il Centro Culturale propone per questa settimana iniziative di vario genere che creeranno occasione di visita e anche di riscoperta di alcuni luoghi del paese, come ad esempio i locali totalmente affrescati di Palazzo Luigina Garoscio e il Castello di sera, che con gli spettacoli pensati e realizzati in un contesto da fiaba, sembra riprendere magicamente vita come al tempo dei Doria.

Si inizierà proprio domani dal Castello dei Doria con i 'Monk's Mood', concerto di musica Jazz al Castello Doria di Dolceaqua, alle 21:30. Sabato si svolgerà luogo nelle sale espositive di Palazzo Luigina Garoscio - Pinacoteca Morscio, l’inaugurazione dell’Esposizione Collettivia, 'Sinergie', a cura di 'Noi in Arte'. Vernissage alle 11 e alle 18, in via Doria 10 al 2° piano.

Alle 21 in piazza Padre Giovanni Mauro, Salvatore Stella del Teatro dei Mille Colori allieterà la serata di grandi e piccini con 'Cappuccetto Rock', spettacolo per bambini dai 3 ai 6 anni. Lunedì 2 agosto, sempre in piazza Mauro, 'De Gregori Cover Band' con i 'Compagni di Viaggio'.