Ventimiglia: giovedì prossimo al Teatro Romano lo spettacolo 'L'isola dei Feaci' con Giuseppe Cederna

All'interno del suggestivo Teatro Romano di Ventimiglia, ambiente accogliente ed evocativo della storia di Ventimiglia, dopo il tutto esaurito dello spettacolo di Paolo Rossi, le emozioni continuano.

Albintimilium Theatrum fEst prosegue giovedì con Giuseppe Cederna e 'L’isola dei Feaci', che comprende i canti dal V al VIII di Odissea un racconto mediterraneo, sempre con la regia di Sergio Maifredi. Narra l’arrivo di Odisseo alla terra di Alcinoo, l’isola dei Feaci, dopo otto anni trascorsi nell’isola di Calipso. Nell’isola di Alcinoo avviene il 'montaggio' dell’Odissea, in un gioco di rimbalzi e di specchi tra cantori: Omero in “oggettiva” canta il presente di Odisseo; Demodoco da un’altra prospettiva canta per gli ospiti del re Alcinoo e per Odisseo, non ancora rivelatosi, la storia del distruttore di Ilio, di Odisseo stesso. Odisseo è già mito.